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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кантона предложил продать 50% акций «МЮ» болельщикам

26 Сентября 2022 • 12:03 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона высказался насчет возможной продажи акций «красных дьяволов» болельщикам команды.

«У «Юнайтед» миллионы поклонников по всему миру. Если на продажу выставят 50 процентов акций, то зачем их отдавать какому-то одному человеку. Можно продать их десяткам миллионов людей. Тогда частью клуба владели бы фанаты. Это отличная идея, которую легко можно осуществить с нынешними технологиями», - передает слова француза The Athletic.

Напомним, что с 2005 года акциями «Манчестер Юнайтед» владеет семья Глейзер.

В нынешнем сезоне АПЛ «красные дьяволы» набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Кантона
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