Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» отказался подписывать Канте

26 Сентября 2022 • 11:27 Комментировать

Опорный полузащитник Нголо Канте мог покинуть лондонский «Челси» минувшей зимой и переехать в чемпионат Италии. По сообщениям журналистов CBS Sports, игрок был предложен туринскому «Ювентусу».

«Пенсионеры» хотели обменять Канте на голландского защитника Маттайса де Лихта, однако «старая синьора» заблокировала сделку. Летом итальянский гранд продал защитника в мюнхенскую «Баварию» за 67 миллионов евро.

31-летний Нголо защищает цвета «Челси» с июля 2016 года. Его контракт истекает по завершении нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Нголо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
12:32 · Англия. Премьер-лига
Следующим летом «Манчестер Сити» не позволит Силве уйти в «Барселону» за сумму менее 80 миллионов евро
12:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует подписание 21-летнего игрока «Вильярреала»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес летом мог оказаться в «МЮ», но тен Хаг выбрал Мартинеса
12:04 · Англия. Премьер-лига
Берге летом мог оказаться в «Челси»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Кантона предложил продать 50% акций «МЮ» болельщикам
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать предложение по Влаховичу зимой
11:44 · Англия. Премьер-лига
Кантона: «МЮ» отказался назначать меня на должность футбольного президента»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Коуди: «Было тяжело покидать «Ливерпуль»
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» отказался подписывать Канте
11:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн раскрыл секрет своего успеха
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «МЮ» сохраняют интерес к Дюмфрису
10:51 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор назвал лучший трансфер лета в АПЛ - это не Холанн
10:29 · Англия. Премьер-лига
Мальдини признался, что «Милан» летом мог подписать Ботмана
10:17 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Боюсь представить, каким будет Холанн через пару лет»
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Облаку в АПЛ
Все новости
Рекомендуем