«Ювентус» отказался подписывать Канте

Опорный полузащитник Нголо Канте мог покинуть лондонский «Челси» минувшей зимой и переехать в чемпионат Италии. По сообщениям журналистов CBS Sports, игрок был предложен туринскому «Ювентусу».

«Пенсионеры» хотели обменять Канте на голландского защитника Маттайса де Лихта, однако «старая синьора» заблокировала сделку. Летом итальянский гранд продал защитника в мюнхенскую «Баварию» за 67 миллионов евро.

31-летний Нголо защищает цвета «Челси» с июля 2016 года. Его контракт истекает по завершении нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.