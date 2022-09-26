Форвард «Брайтона» Троссар выдвинул условие «Челси»

Форвард Леандро Троссар, выступающий за «Брайтон», высказался насчет возможного трансфера в лондонский «Челси».

«Бывший наставник «Брайтона» Грэм Поттер сейчас тренирует «Челси». Если мне сделают предложение, я присоединюсь к «пенсионерам». Но хочу сразу подчеркнуть, что хочу играть, а не сидеть на скамейке резервистов», - приводит слова нападающего Tribal Football.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний бельгиец отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами в шести встречах. Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2023 года, а рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.