Раскрыта причина срыва трансфера Бернарду Силвы в «Барселону»

Португальский хавбек Бернарду Силва мог сменить «Манчестер Сити» на каталонскую «Барселону» в минувшее трансферное окно. Как сообщает Mundo Deportivo, стороны вели переговоры, но игрок отказался уходить из английского гранда перед самим дедлайном.

Бернарду решил остаться в нынешнем клубе, поскольку у «горожан» не осталось бы времени на поиск ему замены. Силва проявил уважение к команде и болельщикам «Манчестер Сити».

Португалец защищает цвета команды из Манчестера с 2017 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Бернарду провел семь матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.