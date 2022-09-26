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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон назвал лучшего форварда АПЛ

 
26 Сентября 2022 • 07:25 Комментировать

Страж ворот «МЮ» Дин Хендерсон, выступающий в текущем сезоне за «Ноттингем Форест» на правах аренды, назвал лучшего нападающего английского чемпионата.

«Конечно, это Гарри Кейн. У него просто невероятный удар. Этот парень способен пробить из любой позиции. Вратарю нужно быть всегда готовым, если мяч в его ногах. Кейна очень нелегко прочитать, поскольку он начинает подворачивать ногу в самый последний момент. Он лучший в АПЛ», - передает слова вратаря Talksport.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 29-летний нападающий провел семь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Дин Хендерсон
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