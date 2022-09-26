«Барселона» и «Ливерпуль» готовят громкий обмен звёздными нападающими

Каталонская «Барселона» и «Ливерпуль» могут организовать обмен атакующими футболистами в январское трансферное окно. Согласно информации журналистов Sport.es, в Испанию может перебраться бразильский форвард Роберто Фирмино, а на «Энфилд» переедет голландский нападающий Мемфис Депай.

Источник отмечает, что причиной трансфера являются истекающие трудовые соглашения футболистов с их нынешними клубами. Чтобы не терять игроков бесплатно, клубы решили оформить взаимовыгодную сделку.

В нынешнем сезоне Фирмино отметился тремя голами и тремя ассистами в Премьер-лиге. Депай забил один мяч в трех сыгранных встречах за «Барселону».