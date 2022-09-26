«Манчестер Сити» назвал трансферную цель с ценником 93 миллиона евро

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может покинуть нынешний клуб, если за него заплатят определенную сумму. Согласно сведениям таблоида The Sun, руководство «шмелей» готово расстаться с 19-летним футболистом за 93 миллиона евро.

Заинтересованность в услугах перспективного англичанина проявляет «Манчестер Сити». «Горожане» определили Джуда как приоритетную цель на трансферном рынке. Их конкурентами в споре за игрока считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Беллингем выступает за немецкий гранд с лета 2020 года. В текущем сезоне он провел десять матчей и отметился тремя забитыми мячами. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до середины 2025 года.