«Арсенал» мог перехватить Вальверде у «Реала»

Лондонский «Арсенал» мог подписать уругвайского полузащитника Федерико Вальверде, ныне выступающего за мадридский «Реал». Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

Как сообщает источник, еще во время работы Арсена Венгера в клубе на то время 17-летний игрок привлек внимание «канониров». Он даже побывал в расположении лондонской команды и провел тренировку, но клуб решил не спешить с его подписанием.

Затем интерес к уругвайцу начал проявлять мадридский «Реал», в который Вальверде и перешел со временем. 24-летний футболист выступает за «сливочных» с лета 2018 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2027 года.