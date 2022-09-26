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«Арсенал» мог перехватить Вальверде у «Реала»

 
26 Сентября 2022 • 06:44 Комментировать

Лондонский «Арсенал» мог подписать уругвайского полузащитника Федерико Вальверде, ныне выступающего за мадридский «Реал». Об этом стало известно журналистам таблоида The Sun.

Как сообщает источник, еще во время работы Арсена Венгера в клубе на то время 17-летний игрок привлек внимание «канониров». Он даже побывал в расположении лондонской команды и провел тренировку, но клуб решил не спешить с его подписанием.

Затем интерес к уругвайцу начал проявлять мадридский «Реал», в который Вальверде и перешел со временем. 24-летний футболист выступает за «сливочных» с лета 2018 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Федерико Вальверде
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