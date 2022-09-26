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Мать фаната «Эвертона»: «Роналду может напасть на ребёнка и вести себя как обычно»

 
26 Сентября 2022 • 06:37 Комментировать

Мать болельщика «Эвертона», которому звездный форвард «МЮ» Криштиану Роналду разбил телефон, поделилась мнением о 37-летнем португальце.

«Надеюсь, что он будет наказан за свой поступок. Он не может оставаться безнаказанным. Такое поведение неприемлемо. С этим нужно было разобраться уже давно. Мой сын постоянно вспоминает об этом. Ему так и не вернули телефон. Я не понимаю, как можно напасть на ребенка и вести себя как обычно после этого. Не знаю, как он спокойно спит по ночам», - передает слова матери The Mirror.

Напомним, что после матча прошлого сезона с «Эвертоном» Криштиану отмахнулся от фаната и случайно выбил телефон из его рук.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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