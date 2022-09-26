Мудрик рассказал, что думает о Криштиану Роналду

Атакующий полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик высказался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за английский «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану вдохновляет меня своей игрой и самоотдачей. У него потрясающая вера в свои силы. Мне по душе его стиль игры. Я ощущаю себя на поле так, как и он – вингером», - передает слова украинского футболиста The Times.

Ранее сообщалось, что в подписании Мудрика заинтересованы лондонский «Арсенал», леверкузенский «Байер» и еще несколько европейских клубов.

В этом сезоне Михаил отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами в Лиге чемпионов.