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​Матич: «За 70% действий Рой Кин сегодня бы получил красную карточку»

 
25 Сентября 2022 • 19:50 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказался об экс-капитане «Манчестер Юнайтед» Рое Кине.

«Если взять то, как Рой Кин вёл себя на поле, то сегодня за 70% действий он получил бы красную карточку. Нельзя наносить удар, когда на тебя направлены все камеры мира», - высказался Матич в ходе интервью для The Times.

Также Неманья Матич ответил на критику Роя Кина. Бывший капитан «красных дьяволов» ранее не оценил слова серба о том, что в его сердце находятся и «Манчестер Юнайтед», и «Челси».

Добавим, что минувшим летом Неманья Матич покинул «Олд Траффорд» и подписал контракт с «Ромой».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Рой Кин Неманья Матич
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