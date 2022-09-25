Матич ответил на критику Роя Кина

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что «красные дьяволы» навсегда останутся в его сердце, как и «Челси», за который он играл ранее. Экс-капитан «МЮ» Рой Кин раскритиковал серба, сказав, что два принципиальных соперника не могут быть в сердце одного футболиста. Теперь Матич ответил известному в прошлом футболисту.

«Я уважаю то, что сделал Рой Кин, но ему нужно понять, что футбол изменился. Если я играл за «Челси», то я никогда не скажу, что ненавижу этот клуб», - высказался Матич в ходе интервью для The Times.

Отметим, что в настоящий момент Неманья Матич выступает за итальянскую «Рому».