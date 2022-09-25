«Манчестер Юнайтед» изучает рынок вратарей, поскольку Давид де Хеа в последнее время не показывает своей лучшей игры. «Красных дьяволов» продолжают связывать с Яном Облаком из «Атлетико». Действующий контракт словенца рассчитан до конца текущего сезона, и этот факт может вынудить мадридский клуб продать вратаря в январе, чтобы выручить за него какие-то деньги, пишет Mirror. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, сможет подписать Облака по приемлемой цене.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает 29-летнего Яна Облака в 40 миллионов евро. За «Атлетико» словенец выступает с лета 2014 года.