Алессандро Бастони пока что всю свою карьеру проводит в родной Италии. Судя по информации из СМИ, у защитника «Интера» есть шансы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Бастони находится на радаре «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Английские топ-клубы готовы побороться за игрока следующим летом.

23-летний Алессандро Бастони оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 60 миллионов евро. За «Интер» защитник провёл 126 официальных матчей, в которых он забил три гола и отдал девять результативных передач на партнёров.