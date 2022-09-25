Четыре топ-клуба претендуют на футболиста «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба может покинуть свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно информации источника, 21-летний футболист хочет отправиться в аренду ради получения игровой практики. Среди вариантов продолжения карьеры Трево называются сразу несколько клубов: «РБ Лейпциг», «Милан», «Интер» и «Рома».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Чалоба принял участие лишь в одном поединке.

За «пенсионеров» защитник выступает с июля 2021 года. Срок действующего трудового соглашения игрока с лондонским топ-клубом рассчитан до окончания сезона-2025/2026.