Эвра: «После трансфера Холанна у «Манчестер Сити» нет оправданий на случай поражения в ЛЧ»

Экс-футболист «МЮ» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о переходе норвежского бомбардира Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Эрлинг – настоящий монстр. Он умело использует свои физические данные. Холанн очень опасен у ворот. Он довольно резок и быстр для футболиста с такими габаритами. Его приход вернул «Сити» в нужное направление. Команда уже выигрывала АПЛ без нападающего, однако в Лиге чемпионов отсутствие форварда мешало им. Теперь же у них нет оправданий в случае поражения», - цитирует француза Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний скандинав забил 11 голов в семи матчах.