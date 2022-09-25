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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эвра: «После трансфера Холанна у «Манчестер Сити» нет оправданий на случай поражения в ЛЧ»

 
25 Сентября 2022 • 11:20 Комментировать (1)

Экс-футболист «МЮ» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о переходе норвежского бомбардира Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Эрлинг – настоящий монстр. Он умело использует свои физические данные. Холанн очень опасен у ворот. Он довольно резок и быстр для футболиста с такими габаритами. Его приход вернул «Сити» в нужное направление. Команда уже выигрывала АПЛ без нападающего, однако в Лиге чемпионов отсутствие форварда мешало им. Теперь же у них нет оправданий в случае поражения», - цитирует француза Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне АПЛ 22-летний скандинав забил 11 голов в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Патрис Эвра Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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slain
25 Сентября 2022 в 11:36
С чего бы это оправдание? или Сити настолько бедные, что столько лет не могли купить нападающего?
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