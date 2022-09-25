«Манчестер Юнайтед» планирует сохранить де Хеа

В «Манчестер Юнайтед» задумываются о будущем испанского вратаря Давида де Хеа. Согласно данным The Telegraph, манкунианцы рассматривают вариант активации опции пролонгации сотрудничества до 2024 года. Однако окончательное решение пока не принято.

31-летний испанский вратарь защищает цвета «красных дьяволов» с лета 2011 года. Его действующий контракт истекает по завершении сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Давид провел шесть поединков, в которых пропустил восемь мячей.

После шести сыгранных матчей «МЮ» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.