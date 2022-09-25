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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Слонина: «Не могу дождаться, когда присоединюсь к «Челси»

 
25 Сентября 2022 • 10:13 Комментировать

18-летний американский голкипер Габриэль Слонина высказался о подписании контракта с лондонским «Челси».

«Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к команде. Я безумно рад оказаться в «Челси», очень хочу сыграть в Лиге чемпионов. Мне сразу же понравилось их предложение. Это же «Челси», мне было легко согласиться», - приводятся слова вратаря в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что перспективный голкипер подписал с «пенсионерами» долгосрочный контракт, однако до 1 января следующего года останется в нынешнем клубе – «Чикаго Файр».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Габриэль Слонина
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