Слонина: «Не могу дождаться, когда присоединюсь к «Челси»

18-летний американский голкипер Габриэль Слонина высказался о подписании контракта с лондонским «Челси».

«Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к команде. Я безумно рад оказаться в «Челси», очень хочу сыграть в Лиге чемпионов. Мне сразу же понравилось их предложение. Это же «Челси», мне было легко согласиться», - приводятся слова вратаря в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Напомним, что перспективный голкипер подписал с «пенсионерами» долгосрочный контракт, однако до 1 января следующего года останется в нынешнем клубе – «Чикаго Файр».