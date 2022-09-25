«Арсенал» нашёл новую трансферную цель с ценником 50 миллионов евро

Хорватский полузащитник Ловро Майер, правами на которого владеет «Ренн», может сменить французский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Как информирует таблоид Mirror, заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Арсенал».

По данным источника, французская сторона готова расстаться с 24-летним хавбеком, если за него заплатят 50 миллионов евро.

За «Ренн» Ловро выступает с лета 2021 года. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в восьми поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года.