​Скоулз: «Ставлю Мбаппе выше Холанна»

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз сравнил Килиана Мбаппе с Эрлингом Холанном.

«Если мы говорим о лучшем молодом футболисте мира, то я ставлю Килиана Мбаппе выше Эрлинга Холанна. Мбаппе – не просто чистый нападающий, в его игре есть нечто большее. Он может действовать широко, может обыгрывать соперников, он очень быстр…

Не поймите меня неправильно, Холанн чертовски хорош, но он лишь бомбардир», - высказался Скоулз для The Overlap.

Напомним, что в этом году Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», а Эрлинг Холанн сменил дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити».