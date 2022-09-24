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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Женское дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм» посетило 47 тысяч зрителей – это рекорд

 
24 Сентября 2022 • 18:09 Комментировать

Триумф женской сборной Англии на последнем чемпионате Европы поспособствовал популярности женского футбола на Туманном Альбионе. Воскресное дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» в женской Суперлиге собрало на трибунах «Эмирейтс» рекордные 47 367 зрителей. При этом «канониры» сообщили о продаже 53 757 билетов, что тоже является рекордным показателем.

Женская команда «Арсенала» обыграла «Тоттенхэм» на поле «Эмирейтс» со счётом 4:0.

Напомним, что в конце июля женская сборная Англии впервые стала чемпионом Европы. В финале «львицы» обыграли команду Германии с результатом 2:1. Ту игру на «Уэмбли» посетили более 87 тысяч человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Женский Футбол
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