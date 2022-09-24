Не так давно главным тренером «Челси» стал Грэм Поттер. Новоиспечённый рулевой лондонской команды уже строит планы по усилению состава. Как сообщает на своих страницах Calciomercatoweb, Поттер хочет в зимнее трансферное окно пригласить в «Челси» полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера.

По данным источника, «Милан» может продать Исмаэля Беннасера примерно за 40-50 миллионов евро. Действующий контракт 24-летнего алжирца с топ-клубом Серии А рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Отметим, что Исмаэль Беннасер оказался в «Милане» летом 2019 года. Ранее полузащитник защищал цвета «Эмполи».