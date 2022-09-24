«Барселона» строит планы на случай ухода из клуба полузащитника Серхио Бускетса, чей действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает Fichajes, в качестве замены каталонцы рассматривают Родри из «Манчестер Сити». Испанец выступает за «горожан» с лета 2019 года.

Также на радаре испанского гранда находится Йозуа Киммих из «Баварии».

26-летний Родри оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 80 миллионов евро. За «Манчестер Сити» он провёл 161 официальный матч. На счету Родри 13 голов и 11 результативных передач на партнёров в играх за «горожан».