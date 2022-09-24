Действующий контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2023 года. В соглашении есть опция возможного продления на один год, которую может активировать клуб. Тем не менее, в рядах «красных дьяволов» сомневаются в том, что де Хеа нужно сохранить. Причина заключается в финансах – зарплатная ведомость команды слишком широкая, пишет The Telegraph.

Таким образом, Давид де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона в статусе свободного агента. Испанец выступает за английский гранд с 2011 года после трансфера из «Атлетико».

Стоит отметить, что в последнее время Давид де Хеа стал чаще допускать ошибки.