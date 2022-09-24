​Магуайр считает, что о нём много пишут ради просмотров

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой. Футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я не зацикливаюсь на том, что говорят люди. Когда люди пишут обо мне историю, она становится большой новостью, поскольку я капитан «Манчестер Юнайтед». Поэтому они это делают. Им нравятся клики и тому подобное», - высказался Магуайр для talkSPORT.

Напомним, что Гарри Магуайр отыграл 90 минут в матче сборной Англии против Италии. При этом защитник выпал из стартового состава «Манчестер Юнайтед» на старте клубного сезона.

Англия проиграла Италии (0:1) и вылетела в дивизион В Лиги наций.