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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес может изменить тактическую модель «Вест Хэма»

 
24 Сентября 2022 • 11:02 Комментировать

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о возможной тактике с использованием двух нападающих.

«Мне часто этот вопрос задают люди, когда наши дела идут не лучшим образом. Я намерен в ближайшем будущем изучить этот тактический вариант. Речь идет не о том, чтобы просто поставить двух форвардов впереди. При такой тактике необходимо будет внести коррективы и в другие линии», - передает слова специалиста издание Fichajes.

После семи сыгранных туров «молотобойцы» набрали всего четыре балла и занимают 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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