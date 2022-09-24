Мойес может изменить тактическую модель «Вест Хэма»

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о возможной тактике с использованием двух нападающих.

«Мне часто этот вопрос задают люди, когда наши дела идут не лучшим образом. Я намерен в ближайшем будущем изучить этот тактический вариант. Речь идет не о том, чтобы просто поставить двух форвардов впереди. При такой тактике необходимо будет внести коррективы и в другие линии», - передает слова специалиста издание Fichajes.

После семи сыгранных туров «молотобойцы» набрали всего четыре балла и занимают 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.