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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агбонлахор высказался о проблемах «Ливерпуля»

 
24 Сентября 2022 • 10:34 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мнением о перспективах защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.

«Если Цимикас продолжит стабильно играть, то останется в стартовом составе. Робертсон не лучшим образом играл в минувшем сезоне. В команде происходит что-то неладное, их лучшие защитники и голкипер перестали быть таковыми. Они не хотят защищаться. Клоппу нужно разобраться с этим», - цитирует Габриэля Football Insider.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний шотландец провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Габриэль Агбонлахор Эндрю Робертсон
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
24 Сентября 2022 в 10:46
Нужен был человек в полузащиту , очень качественный и топовый.
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