Агбонлахор высказался о проблемах «Ливерпуля»

Экс-футболист сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор поделился мнением о перспективах защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.

«Если Цимикас продолжит стабильно играть, то останется в стартовом составе. Робертсон не лучшим образом играл в минувшем сезоне. В команде происходит что-то неладное, их лучшие защитники и голкипер перестали быть таковыми. Они не хотят защищаться. Клоппу нужно разобраться с этим», - цитирует Габриэля Football Insider.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний шотландец провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.