«Ливерпуль» принял решение по Наби Кейта

В «Ливерпуле» задумались о будущем гвинейского полузащитника Наби Кейта. Как стало известно Football Insider, руководство мерсисайского гранда задумалось над тем, чтобы предложить африканцу новое трудовое соглашение.

Со своей стороны, хавбек готов ко второму шансу. Переговоры между игроком и «Ливерпулем» сейчас находятся на начальной стадии.

27-летний полузащитник выступает в составе «красных» с лета 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В минувшем сезоне Кейта провел 23 матча в Премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.