«Арсенал» готов заплатить 120 млн евро за двух игроков «Ювентуса»

Лондонский «Арсенал» присмотрел усиление в итальянском чемпионате. В поле зрения «канониров» попали два футболиста туринского «Ювентуса», об этом рапортует британский таблоид The Sun.

Согласно сведениям источника, речь идет о нападающем Душане Влаховиче и перспективном полузащитнике Фабио Миретти. За обоих игроков руководство английского гранда готово выложить около 120 миллионов евро.

Влахович в текущем сезоне отметился четырьмя забитыми мячами в восьми матчах «старой синьоры». В свою очередь Миретти принял участие в девяти поединках и сделал одну голевую передачу.