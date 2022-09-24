«Ювентус» хочет подписать экс-нападающего «Барселоны»

Испанский форвард Адама Траоре, правами на которого владеет английский «Вулверхэмптон», может сменить Туманный Альбион на Италию. Как сообщает Tuttojuve, заинтересованность в услугах игрока проявляет туринский «Ювентус» .

Срок действующего трудового соглашения 26-летнего футболиста с «волками» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Адама принял участие в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.

В сезоне-2021/2022 Траоре выступал на правах аренды за каталонскую «Барселону».