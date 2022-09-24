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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» хочет подписать экс-нападающего «Барселоны»

 
24 Сентября 2022 • 09:14 Комментировать

Испанский форвард Адама Траоре, правами на которого владеет английский «Вулверхэмптон», может сменить Туманный Альбион на Италию. Как сообщает Tuttojuve, заинтересованность в услугах игрока проявляет туринский «Ювентус» .

Срок действующего трудового соглашения 26-летнего футболиста с «волками» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Адама принял участие в четырех встречах, не отметившись результативными действиями.

В сезоне-2021/2022 Траоре выступал на правах аренды за каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вулверхэмптон Адама Траоре
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