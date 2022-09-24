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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии оценили стоимость Леау, которого хотят купить «Манчестер Сити» и «Челси»

 
24 Сентября 2022 • 09:07 Комментировать

Британские журналисты оценили трансферую стоимость нападающего сборной Португалии и «Милана» Рафаэла Леау, в услугах которого заинтересованы «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

Как сообщает Manchester Evening News, трансферная стоимость 23-летнего игрока оценивается в 100 миллионов фунтов (~117 миллионов евро).

Срок действующего трудового соглашения Рафаэла с «россонери» рассчитан до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Манчестер Сити Рафаэл Леау
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