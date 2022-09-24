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Дани Алвес признался, что думает о Роналду

 
24 Сентября 2022 • 07:39 Комментировать

Экс-защитник каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Манчестер Юнайтед».

«Мне всегда нравился Криштиану. Он является примером, что при упорной работе можно многого добиться. Очень уважаю его.

Могу сказать, что Роналду мне ближе по игровым качествам, нежели Месси. Лео – прирожденный гений. Он родился с талантом и играет на космическом уровне, которого никто не может достичь», - цитирует бразильца газета Marca.

37-летний Роналду провалил начало сезона-2022/2023. В шести матчах чемпионата Англии нападающий не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дани Алвес
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