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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Камара может пропустить чемпионат мира из-за травмы

 
23 Сентября 2022 • 21:30 Комментировать
Лидс
...
Астон Вилла
02.10 18:30

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара пропустит приблизительно два месяца. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, игрок получил травму в матче 8-го тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0). Отмечается, что французский хавбек может пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре.

В текущем сезоне Бубакар Камара провел восемь матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение футболиста с командой рассчитано до конца июня 2027 года.

«Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков после семи игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Бубакар Камара
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