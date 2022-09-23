Камара может пропустить чемпионат мира из-за травмы

Полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара пропустит приблизительно два месяца. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, игрок получил травму в матче 8-го тура Английской премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0). Отмечается, что французский хавбек может пропустить предстоящий чемпионат мира в Катаре.

В текущем сезоне Бубакар Камара провел восемь матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение футболиста с командой рассчитано до конца июня 2027 года.

«Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков после семи игр.