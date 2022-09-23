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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как леди Бекхэм мешала ему во время ЧМ-2006

 
23 Сентября 2022 • 18:43 Комментировать

Шведский наставник Свен-Йоран Эрикссон удивил футбольную общественность в 2006 году, когда позволил женам игроков английской сборной приехать вместе с ними на чемпионат мира в Германии. Этот либеральный подход не принес желаемого результата, Англия в послематчевой серии с португальцами в четвертьфинале забила лишь один пенальти, вылетев с турнира. Сегодня Свен-Йоран считает свое тогдашнее решение ошибкой.  

- Одной из жен была Виктория Бекхэм. Это было фантастической удачей для английской прессы, но не для команды. Любое появление супруг игроков где-либо преподносилось как скандал, как интрига. Бар, ресторан - сразу скандал. А это все в итоге отражалось и на игроках, - рассказал Эрикссон в интервью BoyleSports.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Свен-Йоран Эрикссон Виктория Бекхэм
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