Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как леди Бекхэм мешала ему во время ЧМ-2006

Шведский наставник Свен-Йоран Эрикссон удивил футбольную общественность в 2006 году, когда позволил женам игроков английской сборной приехать вместе с ними на чемпионат мира в Германии. Этот либеральный подход не принес желаемого результата, Англия в послематчевой серии с португальцами в четвертьфинале забила лишь один пенальти, вылетев с турнира. Сегодня Свен-Йоран считает свое тогдашнее решение ошибкой.

- Одной из жен была Виктория Бекхэм. Это было фантастической удачей для английской прессы, но не для команды. Любое появление супруг игроков где-либо преподносилось как скандал, как интрига. Бар, ресторан - сразу скандал. А это все в итоге отражалось и на игроках, - рассказал Эрикссон в интервью BoyleSports.