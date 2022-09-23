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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения в адрес Роналду

 
23 Сентября 2022 • 17:58 Комментировать (1)

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения звёздному Криштиану Роналду. Эти обвинения связаны с неприятным эпизодом, который имел место случиться ещё в апреле. Тогда после игры против «Эвертона» Роналду выбил телефон из рук юного фаната.

«Мы отметили заявление Футбольной ассоциации в отношении Криштиану Роналду. Мы будем поддерживать футболиста в его ответе на обвинение», - говорится в сообщении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что в настоящий момент Криштиану Роналду находится в лагере национальной сборной Португалии. Команда готовится к матчам против Чехии и Испании в Лиге наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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