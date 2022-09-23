​Дайч вспомнил, как пытался осуществить трансфер Кейна в «Бёрнли»

Гарри Кейн, воспитанник «Тоттенхэма», стал настоящей звездой лондонского клуба. В своё время подписать нападающего пытался «Бёрнли». Об этом рассказал бывший главный тренер этой команды Шон Дайч.

«Я делал звонок, но Тим Шервуд сразу сказал – 7 миллионов. А мы могли предложить только 3 миллиона. Я обратился к совету директоров, и мне сказали: «Мы не можем этого себе позволить», - высказался Дайч. Видео с его интервью появилось в социальных сетях.

Отметим, что в последнее время Гарри Кейна слухи активно связывают с мюнхенской «Баварией». Действующий контракт форварда с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2024 года.