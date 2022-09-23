​ФА выдвинула обвинения Роналду

Футбольная ассоциация Англии (ФА) выдвинула обвинение нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португальца обвиняют в ненадлежащем и/или насильственном поведении, о чём в социальных сетях рассказывает журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

Обвинение связано с инцидентом, который имел место быть в апреле текущего календарного года. Тогда Криштиану Роналду выбил телефон из рук ребёнка. Пострадавшим оказался мальчик, который страдает аутизмом.

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии.

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