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​Робертсон не прочь поиграть за «Селтик»

 
23 Сентября 2022 • 16:59 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон не прочь поиграть за «Селтик» на родине. 

Говоря о своём будущем в подкасте BT Sport, футболист заявил, что в идеале он хотел бы завершить карьеру в «Ливерпуле». Впрочем, Робертсон не хочет играть за топ-клуб, если он не будет соответствовать его уровню.

«Когда я смотрю на «Селтик», то вспоминаю, что я мечтал играть за них и отдать им свои лучшие годы», - высказался Робертсон.

Отметим, что за «Ливерпуль» Эндрю Робертсон выступает с лета 2017 года после трансфера из «Халл Сити». Что до «Селтика», то в своё время Робертсон тренировался в академии этого клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Селтик Эндрю Робертсон
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