Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон не прочь поиграть за «Селтик» на родине.

Говоря о своём будущем в подкасте BT Sport, футболист заявил, что в идеале он хотел бы завершить карьеру в «Ливерпуле». Впрочем, Робертсон не хочет играть за топ-клуб, если он не будет соответствовать его уровню.

«Когда я смотрю на «Селтик», то вспоминаю, что я мечтал играть за них и отдать им свои лучшие годы», - высказался Робертсон.

Отметим, что за «Ливерпуль» Эндрю Робертсон выступает с лета 2017 года после трансфера из «Халл Сити». Что до «Селтика», то в своё время Робертсон тренировался в академии этого клуба.