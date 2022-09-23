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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мальдини не включил Роналду в тройку лучших футболистов

 
23 Сентября 2022 • 11:58 Комментировать

Экс-защитник национальной сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини составил свой топ-3 трех лучших футболистов в истории. Его слова передает издание Sportskeeda.

«Тремя величайшими игроками в истории футбола, которых я видел, являются Роналдо, Диего Марадона и Лионель Месси», - сказал легендарный итальянец.

Напомним, что в данный момент Мальдини занимает должность технического директора «Милана». Недавно функционер пролонгировал сотрудничество с «россонери» до 2024 года.

В сезоне-2021/2022 миланский гранд впервые за десять лет стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Паоло Мальдини
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