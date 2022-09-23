Виллиан рассказал, как долго планирует играть

Бразильский полузащитник Виллиан, поигравший в чемпионате Англии за лондонские «Челси» и «Арсенал», ответил на вопрос о том, когда планирует повесить бутсы на гвоздь.

«Сколько еще буду играть? Не знаю, где-то до 39-40 лет. Буду постепенно двигаться год за годом. Хотя в АПЛ очень сложно играть в 40 лет. Однако взгляните на Тьяго Силву, ему 38, и он отлично себя проявляет. Его пример вдохновляет меня», - передает слова 34-летнего футболиста The Athletic.

Виллиан в летнее трансферное окно вернулся на Туманный Альбион, подписав контракт с «Фулхэмом». Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2023 года.