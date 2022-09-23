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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд объяснил, почему в «МЮ» не делают ставку на Роналду

 
23 Сентября 2022 • 10:23 Комментировать

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нынешнем положении дел нападающего Криштиану Роналду в манкунианском гранде.

«Криштиану явно не устраивает роль резервиста. Он много лет играл на высочайшем уровне и не может спокойно сидеть на скамейке запасных. Но я понимаю, почему так происходит. КриРо пропустил предсезонную подготовку. Поэтому тренерский штаб делает ставку на других футболистов. Например, Рэшфорд сейчас забивает и ассистирует», - цитирует эксперта Sky Sports.

В текущем розыгрыше АПЛ 37-летний португалец провел шесть матчей и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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