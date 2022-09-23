«ПСЖ» нацелился на звёздного игрока «Челси»

Опорный полузащитник сборной Франции Нголо Канте, выступающий на клубном уровне за лондонский «Челси», может сменить клубную прописку в ближайшем будущем.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Бен Джейкобс, у хавбека есть заманчивый вариант продолжения карьеры на родине. Заинтересованность в услугах игрока проявляет столичный «ПСЖ».

Действующий контракт Нголо с «пенсионерами» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел два поединка.