Фридель советует Кейну продолжить карьеру в МЛС

Бывший голкипер лондонского «Тоттенхэма» Брэд Фридель поделился мнением о карьере нападающего «шпор» и сборной Англии Гарри Кейна.

«Думаю, Гарри мог бы поиграть в МЛС, как это когда-то делали Джеррард и Лэмпард. Руководство «Тоттенхэма» было бы довольно, если бы Кейн отправился в США. Знаю, что ему по душе американский спорт.

Для Леви важно, чтобы Гарри ушел в команду, которая не является прямым конкурентом «Тоттенхэма», - передает слова Фриделя газета Marca.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кейн провел семь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.