Саутгейт высказался о ситуации Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о ситуации центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, которого перестали ставить в стартовый состав «красных дьяволов».

«Не думаю, что у нас есть много вариантов, кем его заменить в составе. У него сейчас не самая хорошая ситуация. Мне бы хотелось, чтобы основные игроки сборной регулярно играли за свои клубы. Гарри является важным игроком для нас. Считаю, что таких футболистов нужно поддерживать», - приводить слова специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел три матча в Английской премьер-лиге, в которых получил три желтые карточки.