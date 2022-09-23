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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт высказался о ситуации Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

 
23 Сентября 2022 • 08:11 Комментировать

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о ситуации центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, которого перестали ставить в стартовый состав «красных дьяволов».

«Не думаю, что у нас есть много вариантов, кем его заменить в составе. У него сейчас не самая хорошая ситуация. Мне бы хотелось, чтобы основные игроки сборной регулярно играли за свои клубы. Гарри является важным игроком для нас. Считаю, что таких футболистов нужно поддерживать», - приводить слова специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел три матча в Английской премьер-лиге, в которых получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Гарет Саутгейт Гарри Магуайр
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