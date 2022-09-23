Эвра: «Манчестер Юнайтед» будет просить Роналду остаться»

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о нынешней ситуации нападающего Криштиану Роналду в английском клубе.

«Сейчас «МЮ» страдает и использует других футболистов, однако им все равно нужен Криштиану. Поверьте мне. Настанет момент, когда в клубе скажут: «Криштиану, останься». Это будет вполне логично», - передает слова французского игрока A Bola.

Напомним, что срок трудового соглашения 37-летнего нападающего с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023 года. Минувшим летом Криштиану заявлял о желании сменить клубную прописку, однако не смог найти себе подходящую команду.