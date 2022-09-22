​Исак досрочно возвращается в «Ньюкасл» из сборной Швеции

Нападающий Александр Исак не поможет сборной Швеции в сентябрьских матчах Лиги наций. Как сообщает Daily Mail, 23-летний футболист покинул лагерь национальной команды из-за полученной травмы.

Александр Исак с января текущего календарного года выступает за английский «Ньюкасл». В пяти матчах сезона 2022/2023 шведский нападающий записал на свой счёт три гола.

Сборная Швеции в сентябре сыграет в Лиге наций против Сербии (24 сентября) и Словении (27 сентября).

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Исака в 50 миллионов евро.