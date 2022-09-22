​Фердинанд раскрыл культовую речь Фергюсона перед игрой с «Ливерпулем»

Известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил одну из установок сэра Алекса Фергюсона перед гостевой игрой с «Ливерпулем».

«Самая культовая речь Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» была перед одной из игр на «Энфилде» против «Ливерпуля». Он сказал: «На самом деле, мне даже не нужно с вами разговаривать. Это худший состав «Ливерпуля», который я когда-либо видел». Вот и всё. Мы выиграли в тот день», - высказался Фердинанд в подкасте William Hill’s Stripped.

Напомним, что Алекс Фергюсон покинул должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.