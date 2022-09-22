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​Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил Сульшеру и Рангнику

 
22 Сентября 2022 • 16:29 Комментировать

В ноябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» принял решение об увольнении Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера. На временной основе с командой работал Ральф Рангник, который по завершению сезона должен был перейти на должность консультанта, но эти планы были перечёркнуты.

Расставание с Уле Гуннаром Сульшером и Ральфом Рангником обошлось «Манчестер Юнайтед» в 24,7 миллиона фунтов (28,26 млн евро). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на годовой финансовый отчёт клуба за период до 30 июня 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» зафиксировал чистый убыток в размере 115,5 миллиона фунтов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Уле Гуннар Сульшер
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