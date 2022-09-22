​Виллиан: «На моём месте любой другой игрок остался бы в «Арсенале» и продолжал получать деньги»

Бразильский вингер Виллиан высказался на тему своего ухода из «Арсенала». Стоит напомнить, что недавно футболист вернулся в Премьер-лигу, усилив «Фулхэм».

«Я, возможно, единственный игрок, который сделал что-то подобное. На моём месте любой другой игрок в такой ситуации остался бы до конца контракта и продолжал получать деньги. Но я не такой. Деньги – не самое главное в мире. Я должен чувствовать себя хорошо, чувствовать мотивацию, когда иду на тренировку. В «Арсенале» этого не было, поэтому я решил уйти.

Большую часть сезона я не видел фанатов «Арсенала». Может быть, мне нужно было почувствовать гул толпы – этого не хватало. Это был трудный момент не только для меня, но и для всех в мире. Играть без фанатов в новом клубе непросто», - сказал Виллиан The Athletic.