​Холанн выбрал между победой на чемпионате мира и титулом АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн на пресс-конференции с улыбкой воспринял вопрос, в котором его попросили выбрать между победой на чемпионате мира и завоеванием титула Премьер-лиги.

«Выигрыш чемпионата мира со сборной Норвегии был бы чертовски крупным. Но, конечно, я хочу выиграть всё – золото АПЛ, другие трофеи с «Манчестер Сити».

Чемпионат мира с Норвегией или титул АПЛ с «Манчестер Сити»? Завоевание кубка мира было бы пределом моих мечтаний», - сказал Холанн.

Напомним, что Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.